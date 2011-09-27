〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布8月中西部制造业指数为85.0

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透芝加哥9月27日电---美国芝加哥联邦储备银行周二公布,8月中西部制造业指数为85.0,7月修正後为84.4.
以下为详细数据:(基期为2007年)
8月 7月 6月
指数 85.0 84.4 84.2 (完)
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--编译 肖群英;审校 王洋
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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