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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 20:37 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布8月中西部制造业指数为85.0

路透芝加哥9月27日电---美国芝加哥联邦储备银行周二公布,8月中西部制造业指数为85.0,7月修正後为84.4.

以下为详细数据:(基期为2007年)

8月 7月 6月

指数 85.0 84.4 84.2 (完)

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--编译 肖群英;审校 王洋

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