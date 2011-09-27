〔国际油市〕亚洲燃料油近月跨月价差走坚,因买气强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透新加坡9月27日电---亚洲燃料油市场周二走强,前四个跨月价差合约逆价差趋陡,但指标原油价格上涨,令裂解价差从上日所及20个月高位处走软.
近月10月/11月合约买气尤为强劲,成交量超过10万吨,成交价格连续第三日持稳于每吨5美元左右水平,收盘升至5.25美元,为8月31日以来高位.
"市场基本面持续受到支撑,因缺乏符合特定规格的船货,同样的情形今天再次发生,Petrolimex在如此高的价位水平上买入了一批低密度油品,"一名亚洲交易商表示.
"我确定现在有很多做多10/11月合约的市场人士,貌似还有继续做多的空间,因9月/10月合约在到期日附近升破6美元.问题在于,这轮走势能走多远."
尽管包括12个月远期曲线上的跨月价差流动性不错,但固定价格合约成交量不高,连续第三天低于10万吨,因指标原油价格动荡.
10月裂解价差走阔0.78美元,每桶较迪拜原油贴水4.50美元.11月裂解价差走弱0.81美元,报每桶贴水4.38美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 639.75 640.25 640.00 624.60 15.40 2.47
现货380CST燃料油 FO380-SIN 633.00 633.25 633.13 617.95 15.18 2.46
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 645.00 644.00 630.00 14.00 2.22
380CST船用燃料油升水 10.00 11.75 10.88 12.05 -1.18
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.70 5.10 4.90 4.90 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.75 6.00 5.88 5.65 0.23 3.98 (完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)