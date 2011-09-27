〔国际油市〕亚洲燃料油近月跨月价差走坚,因买气强劲

路透新加坡9月27日电---亚洲燃料油市场周二走强,前四个跨月价差合约逆价差趋陡,但指标原油价格上涨,令裂解价差从上日所及20个月高位处走软.

近月10月/11月合约买气尤为强劲,成交量超过10万吨,成交价格连续第三日持稳于每吨5美元左右水平,收盘升至5.25美元,为8月31日以来高位.

"市场基本面持续受到支撑,因缺乏符合特定规格的船货,同样的情形今天再次发生,Petrolimex在如此高的价位水平上买入了一批低密度油品,"一名亚洲交易商表示.

"我确定现在有很多做多10/11月合约的市场人士,貌似还有继续做多的空间,因9月/10月合约在到期日附近升破6美元.问题在于,这轮走势能走多远."

尽管包括12个月远期曲线上的跨月价差流动性不错,但固定价格合约成交量不高,连续第三天低于10万吨,因指标原油价格动荡.

10月裂解价差走阔0.78美元,每桶较迪拜原油贴水4.50美元.11月裂解价差走弱0.81美元,报每桶贴水4.38美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 639.75 640.25 640.00 624.60 15.40 2.47

现货380CST燃料油 FO380-SIN 633.00 633.25 633.13 617.95 15.18 2.46

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 645.00 644.00 630.00 14.00 2.22

380CST船用燃料油升水 10.00 11.75 10.88 12.05 -1.18

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.70 5.10 4.90 4.90 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.75 6.00 5.88 5.65 0.23 3.98 (完)