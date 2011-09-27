更正:〔美国数据〕7月标准普尔/Case-Shiller房价指数经调整较上月持平

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
(更正:因译文有误,最後一段未经季节调整指数较上月升幅应为"0.9%",非"1.9%")
路透华盛顿9月27日电---美国周二公布的调查显示,7月美国经季节调整独栋房屋价格较上月持平,楼市罕有企稳迹象.
分析师此前预期为上涨0.1%.
20个大都市房价指数较上年同期下跌4.1%,跌幅小于路透分析师预估的下跌4.4%.
"我们的确知道,距离可持续复苏仍很遥远,"标普负责该指数的委员会主席David Blitzer在声明中称,"目前仍是房屋需求强劲的旺季."
未经季节调整,该指数较上月升0.9%,超过0.7%的预期升幅.(完)
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--编译 梁睿雪/肖群英;审校 王洋
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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