《美股动态》标准普尔宣布旗下中盘股400指数和小盘股600指数作出调整

0745ET---标准普尔周一收盘後,宣布标普中盘股400指数(MidCap 400)和标普小盘股600指数(SmallCap 600)作出部分调整.

标普小盘股600指数成分股Home PropertiesHME.N将取代BJ's Wholesale ClubBJ.N,成为标普中盘股400指数成分股.而Resources Connection(RECN.O)将在9月30日周五收盘後,替代Home Properties在小盘股600指数的位置.

Fortune Brands Home & Security将顶替Overseas Shipholding(OSG.N)在标普中盘股400指数中的位置.而後者将在10月3日周一收盘後,接替LCA-VisionLCAV.O成为小盘股600指数中的成分股.同一天,Measurement SpecialtiesMEAS.O亦将替代MedCathMDTH.O在小盘股600指数中的位置.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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