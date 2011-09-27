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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 21:42 BJT

〔美国股市〕盘初走强逾1%,因寄望欧元区决策者能缓解欧债危机

路透纽约9月27日电---美国股市主要股指周二盘初走升逾1%,因寄望欧元区决策者正致力于扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模,缓解欧债危机.

道琼工业指数.DJI盘初升156.97点,或1.42%,报11,200.83点;标准普尔500指数.SPX升17.17点,或1.48%,报1,180.12点.Nasdaq指数.IXIC涨46.29点,或1.84%,报2,562.98点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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