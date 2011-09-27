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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 22:08 BJT

〔表格〕美国9月消费者信心指数为45.4,预估为46.0--经济咨商会

路透9月27日电---美国经济谘商会周二公布,9月美国消费者信心指数为45.4.8月修正後为45.2,前值为44.5.

此前路透访问的分析师预估中值显示,9月消费者信心指数料为46.0.

以下为具体数据:

9月 8月 8月初值 7月

整体指数 45.4 45.2 44.5 59.2

现况指数 32.5 34.3 33.3 35.7

预期指数 54.0 52.4 51.9 74.9(完)

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--编译 母红;审校 李军

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