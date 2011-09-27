〔表格〕美国9月消费者信心指数为45.4,预估为46.0--经济咨商会

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透9月27日电---美国经济谘商会周二公布,9月美国消费者信心指数为45.4.8月修正後为45.2,前值为44.5.
此前路透访问的分析师预估中值显示,9月消费者信心指数料为46.0.
以下为具体数据:
9月 8月 8月初值 7月
整体指数 45.4 45.2 44.5 59.2
现况指数 32.5 34.3 33.3 35.7
预期指数 54.0 52.4 51.9 74.9(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
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