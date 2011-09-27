〔表格〕美国里奇蒙联储银行9月综合制造业指数为负6,8月为负10

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透9月27日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,9月综合制造业指数为负6,8月为负10.
以下为具体数据及分项:
9月 8月 7月 三个月均值
制造业综合指数 -6 -10 -1 -6
出货 -2 -17 -1 -7
新订单 -17 -11 -5 -11
未完成订单 -23 -25 -18 -22
产能利用 -11 -14 -6 -10
投入物价 2.8 4.16 3.41 --
产出物价 1.61 1.46 1.18 --
制成品库存 22 17 17 18
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--编译 母红;审校 田建华
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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