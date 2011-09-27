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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 22:10 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联储银行9月综合制造业指数为负6,8月为负10

路透9月27日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,9月综合制造业指数为负6,8月为负10.

以下为具体数据及分项:

9月 8月 7月 三个月均值

制造业综合指数 -6 -10 -1 -6

出货 -2 -17 -1 -7

新订单 -17 -11 -5 -11

未完成订单 -23 -25 -18 -22

产能利用 -11 -14 -6 -10

投入物价 2.8 4.16 3.41 --

产出物价 1.61 1.46 1.18 --

制成品库存 22 17 17 18

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--编译 母红;审校 田建华

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