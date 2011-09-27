〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.249%,投标倍数为3.76

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透华盛顿9月27日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.249%
中值 0.225%
低值 0.171%
价格/得标
价格 99.752770
高值得标比率 19.45%
投标倍数 3.76
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,108,200
总投标 131,739,808,200
竞争性投标得标 34,795,600,000
非竞争性投标得标 204,508,200
FED附加 1,089,663,100
初级市场交易商投标 95,724,000,000
初级市场交易商得标 17,776,950,000
直接投标 16,653,000,000
直接投标得标 4,231,587,500
间接投标 19,158,300,000
间接投标得标 12,787,062,500
发行细节
发行日 2011/09/30
到期日 2013/09/30
CUSIP码 912828RK8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 李军;审校 母红
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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