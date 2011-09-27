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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.249%,投标倍数为3.76

路透华盛顿9月27日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.249%

中值 0.225%

低值 0.171%

价格/得标

价格 99.752770

高值得标比率 19.45%

投标倍数 3.76

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,108,200

总投标 131,739,808,200

竞争性投标得标 34,795,600,000

非竞争性投标得标 204,508,200

FED附加 1,089,663,100

初级市场交易商投标 95,724,000,000

初级市场交易商得标 17,776,950,000

直接投标 16,653,000,000

直接投标得标 4,231,587,500

间接投标 19,158,300,000

间接投标得标 12,787,062,500

发行细节

发行日 2011/09/30

到期日 2013/09/30

CUSIP码 912828RK8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 李军;审校 母红

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