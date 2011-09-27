主要国家经济指标预测--9月28日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透9月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) +2.6% +2.5%
0530 法国GDP(较前季) 第二季修正值 -- 持平
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.4% +0.8%
(较上年同期) +6.9% +7.5%
0800 意大利企业信心指数 9月 98.1 99.9
1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 -- 702.7
再融资指数 -- 3,813.2
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 持平 +4.1%
扣除运输的耐久财订单 持平 +0.8%
扣除国防的耐久财订单 -- +4.8%
扣除飞机的非国防耐久财订单 +0.3% -0.9%
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈馀22.4
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,684
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,889
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.6% +0.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
0600 瑞士UBS消费指数 8月 0.79 --
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.2 5.0
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 8月 +2.6% +2.4%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) +2.3% --
M3货供额(较上年同期) +2.8% +1.9%
0800 意大利薪资(较前月) 8月 持平 --
(较上年同期) +1.7% --
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 负15 负15
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -0.2% --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 85.0 --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 +4.2% --
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.1% -4.4%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.7%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 负6 --
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 45.4 46.0(完)
--整理 龚芳/田建华;审校 张荻
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)