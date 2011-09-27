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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--9月28日****

路透9月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% 持平

(较上年同期) +2.4% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +2.6% +2.5%

0530 法国GDP(较前季) 第二季修正值 -- 持平

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.4% +0.8%

(较上年同期) +6.9% +7.5%

0800 意大利企业信心指数 9月 98.1 99.9

1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 -- 702.7

再融资指数 -- 3,813.2

1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 持平 +4.1%

扣除运输的耐久财订单 持平 +0.8%

扣除国防的耐久财订单 -- +4.8%

扣除飞机的非国防耐久财订单 +0.3% -0.9%

2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈馀22.4

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,684

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,889

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -0.6% +0.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0600 瑞士UBS消费指数 8月 0.79 --

0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.2 5.0

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 8月 +2.6% +2.4%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) +2.3% --

M3货供额(较上年同期) +2.8% +1.9%

0800 意大利薪资(较前月) 8月 持平 --

(较上年同期) +1.7% --

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 负15 负15

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -0.2% --

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 85.0 --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 +4.2% --

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.1% -4.4%

经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.7%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 负6 --

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 45.4 46.0(完)

--整理 龚芳/田建华;审校 张荻

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