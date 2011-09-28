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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 09:05 BJT

〔美国个股〕中国尚德电力四期工程投产,产能年底前增至2.4GW

路透无锡9月28日电---全球最大的太阳能晶硅组件生产商--中国无锡尚德电力STP.N周三宣布,其四期工程正式投产,产能为600MW(兆瓦),公司今年底前将实现2.4GW(吉瓦)的晶硅电池和组件生产能力.

去年底,尚德电力已具有年生产1.8GW的光伏电池和组件的能力.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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