〔美国个股〕中国尚德电力四期工程投产,产能年底前增至2.4GW

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透无锡9月28日电---全球最大的太阳能晶硅组件生产商--中国无锡尚德电力STP.N周三宣布,其四期工程正式投产,产能为600MW(兆瓦),公司今年底前将实现2.4GW(吉瓦)的晶硅电池和组件生产能力.
去年底,尚德电力已具有年生产1.8GW的光伏电池和组件的能力.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。