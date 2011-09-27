〔美国热股〕RIM劲扬逾6%,因市场猜测投资大亨伊坎入股该公司

路透多伦多9月27日电---Research In MotionRIM.TO股价周二早盘交易时段跳涨逾6%,因市场猜测美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)已买入该公司股份.

交易员"传言伊坎已收购(RIM)了一些股份,但一切还未经确认."BGC Partners对路透表示.

在美国Nasdaq上市的Research In MotionRIMM.O上扬6.2%,报23.01美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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