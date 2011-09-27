〔欧洲汇市〕英镑兑美元受全球股市回暖带动上涨,但市场人气仍然脆弱

* 多头逼空推高英镑/美元

* 英镑追随欧元涨势,但欧债危机威胁仍在

* 市场人士称英国量化宽松猜测将令英镑继续承压

路透伦敦9月27日电---英镑兑美元周二追随欧元涨势上扬,因全球股市回暖提振风险人气,投资者也减少对英镑的空头押注.

有关政策制定者将联手应对欧元区债务危机的谨慎乐观情绪,支撑了风险较高货币的需求,并帮助股市延续涨势.

不过,分析师们表示,此次上涨是由于市场上不利消息较少,而非有关欧元区救助基金规模将提高的预期,并且鉴于德国方面的支持并不太积极,上涨时间有可能持续较短.

英镑兑美元GBP=D4最新上涨0.7%,报1.5675美元,脱离1.5527美元的盘中低位.上周英镑兑美元跌至一年低位後,投资者削减对英镑的空头押注.

在分别突破1.56美元附近停损单所在水平和1.5627美元附近的技术阻力位後,英镑强劲上涨,後一技术位是8月19日-9月22日跌势的23.6%回档位.

交易商表示,英镑涨势料有可能受限,因主权账户可能借其上涨机会出货.

Lloyds外汇策略师Adrian Schmidt称,并称英镑有可能在9月21日高点1.5750美元附近遇到阻力.

市场人士表示,来自基金的月末资金流料有可能对英镑构成支撑.这些基金可能持有美元比重较大,并且可能在英镑经历过去几周下跌後承接.

英镑兑美元自上周触及的一年低位1.5326美元反弹,当时希腊有可能违约的传言升温,令投资者转投风险资产.

但由于英国央行在年底前可能会采取进一步量化宽松政策,并借此提振英国经济的传言一直存在,英镑料承受更多卖压.

欧元兑英镑EURGBP=D4一度跌至0.8686美元,在本月稍早触及的六个月低位0.8531英镑附近徘徊.在跌至关键技术支撑位200日移动均线0.8708英镑下方後,欧元面临更大的下档压力.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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