〔欧元债市〕德债劲挫,因市场押注欧元区救助基金规模将被扩大

* 德债因风险意愿回归下跌,料将反弹

* 有关EFSF规模将扩大,欧洲央行将采取新举措的希望推高股市

* 外围公债表现出众,西班牙和意大利公债标售得标利率较高

路透伦敦9月27日电---德债周二大幅走低,因市场押注欧元区决策者正准备采取果断行动解决该地区的债务危机,但走势快速逆转的可能性仍然很高,因目前尚无具体的计划.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB攀升11.6个基点,报1.944%,但交易商预计,在接近2%心理位的水平买家将大量涌现.德债期货FGBLc1收盘前劲挫2个大点,至日低135.53,此为9月15日以来最低.

德意志银行的分析师Christian Reicherter称,"目前市场的乐观情绪来自有关欧洲金融稳定工具(EFSF)资金规模将扩大的臆测,但看似有些过度."

"我不肯定此轮走势是否会持续.欧洲债务危机并未得到缓解."

有关欧洲央行可能扩大流动性供应至一年期贷款,并可能重启其担保债券购买计划的传言也支持资金流向风险较高资产.

欧洲股市大幅收涨,德债仍然承压,尽管西班牙经济部长萨尔加多否认计划将EFSF规模扩大至2万亿欧元.

市场人士称,由于目前尚无任何具体的提议,EFSF的任何重大调整都须经过成员国漫长的审批过程,对德债的避险需求可能回暖.

PIA First的技术分析显示,德债动能仍然负面,只有在合约升穿137.66後,才会有新的买入信号出现.该水准为周一反弹时触及的最高位.

与风险较高资产的强劲表现一致,意大利和西班牙公债表现出众,令与可比德债收益率差连续第五日收窄.

10年期意大利/德国公债收益率差IT10YT=TWEB日内收窄17个基点,至366个基点,9月21日为约400个基点.10年期西班牙/德国公债收益率差ES10YT=TWEB为313个基点,日内收窄22个基点.

两年期意大利公债标售得标利率触及2008年7月以来最高.三个月和六个月西班牙公债标售得标利率也上涨.

德国计划周三标售60亿欧元五年期公债.法国农业信贷银行称,过去数周,五年期德债的收益率相对两年和10年期德债攀升,但1.25%的票息仍是欧元区最低.(完)

--编译 母红;审校 李军

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