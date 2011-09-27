〔全球金市〕黄金价格跳涨2%,受美元下跌和实货买盘提振

* 近期金价下跌吸引买家重返市场

* 瑞银:黄金实货需求"非常强劲"

* 白银在大跌後反弹7%

路透纽约/伦敦9月27日电---金价周二上扬2%,此前美元下跌,且投资者风险意愿被激活,帮助黄金从近30年最大三日跌幅中反弹.

金价上涨,同时股市亦涨逾2%,欧元兑美元也上扬.欧洲政策制定者计划透过增加地区救助资金规模来缓解债务危机,引发市场乐观情绪.原油和小麦价格走高亦扶助黄金买盘.

不过,交易员表示,过去四个交易日金价仍下跌了9%,周一时保证金比例大幅上调更是加剧了商品基金大面积结清头寸.

"过去几个交易日来,市场回归了美元走强、黄金走弱的传统局面.随着美元今日明显承压,这推动投资者买入黄金."Vision Financial Markets金属交易部主管David Meger称.

1620GMT,现货金XAU=上涨2%,报每盎司1,658.84美元.美国12月期金GCZ1上扬67.20美元,报每盎司1,662美元.

白银一度大涨约9%,至每盎司33.48美元的高点,上日曾跌至10个月低位每盎司26.04美元.

现货银XAG=最新上涨5.1%,报每盎司32.22美元.

美元兑欧元下跌为黄金提供支撑,因有关欧洲金融稳定机构(EFSF)规模将扩大的传言,尽管欧洲方面称并未敲定该计划.

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**实货买盘异常强劲**

交易商表示,黄金重新回到100日移动均线约1,640美元上方,此前多数亚洲主要消费国买兴大涨,这令当地黄金溢价升至年初迄今最高水平.

香港和新加坡实货黄金交割溢价升至2月迄今最高水准,本地交易商称散户和工业买家需求均旺盛.

法国农业信贷银行分析师Robin Bhar表示,黄金呈现出过去数月以来少有的修正走势,为希望重返市场的买家提供较有利的机会.

"我认为金价已经触底反弹."他说.

瑞银周一表示,亚洲实货买盘强劲,特别是第一大消费国印度.

"实际上,当前的实货需求不仅是不错,而且是非常强劲."瑞银称.

黄金支持的上市交易基金(ETF)周一未显示不利迹象.全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持仓量减少约5-1/2吨,但本月迄今仍增加1.2%.

按百分比计算,多数大型基金在9月表现仍为正值,其中iShares Gold Trust(IAU)和Swiss Gold基金各自上涨0.5%.

现货铂金(白金)XPT=上涨1%,报每盎司1,570.74美元,周一时曾一度跌至21个月低位.现货钯金上扬3.5%,报每盎司649.25美元.

黄金较铂金溢价周三报约100美元,二者价格之比为1.05,是20年来最高点.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1662.00 67.20 4.2% 16.9%

COMEX白银期货 SIZ1 32.280 2.304 7.7% 4.3%

COMEX铂金期货 PLV1 1578.30 31.40 2.0% -11.2%

COMEX钯金期货 PAZ1 654.45 27.05 4.3% -18.5%

现货金 XAU= 1658.84 31.99 2.0% 16.9%

现货银 XAG= 32.22 1.56 5.1% 4.4%

现货铂金 XPT= 1570.74 15.61 1.0% -11.1%

现货钯金 XPD= 649.25 22.02 3.5% -18.8%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=