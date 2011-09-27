〔美国债市〕欧洲应对危机消息提振市场,七家投资级别公司债交易入市

IFR纽约9月27日电---各家企业今天继续涌入公司债市场发债,欧洲正在共同制订解决方案,降低主权债务危机对希腊等外围国家的影响,令市场情绪大振.

截至中午,有七家公司入市,其中包括一部分评级为BBB的企业.IG17指数收窄2.5个基点至134.00.HY16指数上涨0.4375点至93.今天开始投入使用的HY17指数报90.道指走高265点.美国10年期公债收益率走阔9个基点,报1.99%.

不过,评级差异明显影响了一级市场的态度.较高质量的A级或更高级别企业受到投资者热烈追捧,而评级为BBB的企业则仍需支付相对较高的费用作为补偿.

尽管如此,与上周相比,评级为BBB的企业能够完成发债,已经是可喜可贺之事.当时几无公司选择发行新债.

今天发债的企业中,赛诺菲安万特(SASY.PA)发售10亿美元三年期固息债券,评级为A2/AA-,定价为较可比公债加码83个基点.美银美林、花旗、德意志银行和Natixis任主动簿记行.

麦当劳推出的5亿美元10.25年期债券受到欢迎.该券评级为A2/A/A,定价指引为较可比公债加码80个基点区域,上下浮动区间在2个基点,最初市场传言定价在90个基点区域.最初该债券规模曾定在3.50亿美元.到期日是2022年1月15日.摩根大通和苏格兰皇家银行担任主动簿记行.美银美林和法国兴业银行担当被动簿记行.

麦当劳上次入市发债还要追溯到5月,当时其为4亿美元规模10年期债券定价.

较低评级的交易包括:XL(XL.N)的4亿美元10年期券,评级为Baa2/BBB+/BBB,摩根大通和富国证券任主办行.Newfield Exploration(NFX.N)亦透过摩根大通和富国证券发售7.50亿美元10.25年期新债.美国航空AMR.N亦携7.26亿美元,评级为Baa3/A的新债入市.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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