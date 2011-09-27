〔纽约期市〕ICE软商品期货大涨,受欧元上涨和宏观面人气提振

路透纽约/伦敦9月27日电---洲际交易所(ICE)软商品期货周二大涨,因欧洲正在解决债务危机和全球将避免衰退的消息提振投资者人气.

全球股市上涨提振对咖啡、可可和糖需求的乐观情绪.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨4.90美分,或2.07%,收报每磅2.4085美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1收高32美元,收报每吨1,986美元.

"上周五以来商品整体强势、美元疲软和股市上涨提振一轮反弹,"Vision Financial Markets软商品分析师Boyd Cruel称.

糖交易员称,现货询盘增多,买家利用上周晚些时候的大跌买入.

指标ICE-3月原糖合约SBH2升0.42美分,收报每磅24.70美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1上扬14.50美元,收报每吨648.50美元.

"考虑到3月合约在24美分处再获支撑和买盘迹象,价格料盘整或涨向下一阻力位25.38美分和200日移动平均线切入位25.83美分,"经纪商Sucden Financial的Nick Penney表示.

可可期货持稳,但分析师称,西非气候较好将提振2011/12年产量前景,令上行空间受限.

ICE-12月可可期货CCZ1攀升43美元,收报每吨2,721美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收涨12英镑,报每吨1,759英镑.(完)