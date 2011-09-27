〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受对天气的担忧和美元大跌提振

路透芝加哥9月27日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,对天气的担忧、美元下跌和股市反弹带动小麦期货从技术面超卖中反弹.

欧洲小麦期货周二触及一周高位,因欧元区政策制定者可能采取行动解决债务危机的乐观期望提振股市大涨,而美国谷物市场亦走强.

美国大平原硬红冬麦种植区天气干燥仍令人担忧,农户只能在湿度很差的土壤中播种2012年作物.

美国农业部周一称,美国冬小麦播种率为26%,高于上周的14%,但低于35%的五年均值.

欧洲交易商称,韩国Korea Feed Association(KFA)通过标购买入11万吨玉米、5.5万吨小麦和5.5万吨豆粕.

孟加拉采购官员称,国有谷物购买机构周二重新标购5万吨小麦,以帮助重建储备.

12月小麦期货在所有关键的移动均线水准下方交投,九日相对强弱指标(RSI)报33.

12月小麦期货WZ1收高10美分,报6.58-1/4美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为59,801口.(完)

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