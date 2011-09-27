〔金属期市〕期铜录得去年初迄今最高单日涨幅,因欧洲债务危机忧虑缓和

* 期铜录得2010年2月迄今最高单日涨幅

* 欧债危机焦虑缓解,风险人气改善

* 印尼出口禁令扶助锡价上扬

* 市场关注:周三将公布的美国8月耐久财订单

路透纽约／伦敦9月27日电---期铜周二大幅收高,自上日触及的14个月低位反弹,因欧洲方面努力扩大该地区救助资金规模,全球市场信心得以重建.

期锡追随期铜涨势,不过印尼加工厂的出口禁令也提供支撑.直到全球锡价回到每吨25,000美元上方,该禁令才会得以解除.

欧洲领导人正考虑提高该地区救助基金规模并重新调整银行资本结构的计划,这在一定程度上缓和了市场对债务问题扩散的焦虑情绪.本月稍早,期铜和其他对经济敏感的基本金属曾大幅下跌.

期铜领涨全系基本金属,劲扬4.5%,为去年2月迄今最高单日涨幅,期铜在连跌七天且价格下跌逾20%後,投资需求再度浮现.

"基于过去五个交易日来所发生的,以及迄今为止市场的下跌幅度和速度,在当前的这个时点,我认为市场在昨日已经触及近期底部,"Optionsellers.com期货分析师Michael Gross称.

"预计未来几天,至少市场将出现一定的盘整或进一步上扬,特别是如果欧洲方面持续提供利好讯息的话."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨328美元,或4.5%,收报每吨7,594美元,上日曾触及14个月低位6,800美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1亦劲扬15.65美分,或4.8%,至每磅3.4395美元,临近盘中区间3.2980-3.4835美元的上端.

市场成交量仍较高.根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量接近72,000口,较30日均值高逾50%.

"在有关(欧洲将提出)较大规模解决方案的言论传播後,市场人气有所改善,"丹麦丹斯克银行分析师Arne Lohmann Rasmussen在谈及欧元区债务危机时称,"市场有一定的风险意愿,但(仍是)谨慎的.可能会出现一些空投回补."

随着风险活动回潮,美元开始承压.

"实际上,今天美元走弱,令投资者买入以该货币计价的商品,"MF Global资深市场策略师Adam Klopfenstein表示.

期铜与美元的逆向关联性达到2010年5月迄今最强.

link.reuters.com/xev93s

需求方面,最新数据显示,伦敦金属交易所(LME)核准的仓库中铜库存增加3,825吨至467,400吨.

"危机给基本面造成的部分影响将开始显现,(库存数据)将是我们看到的首个危险信号,"丹斯克银行的Rasmussen称.

"库存跳涨是否反映出需求走弱呢?这是一个非常值得关注的信号,不过我认为现在得出结论还太早."

**印尼锡出口禁令**

印尼主要锡生产区Bangka island的炼厂将从10月1日起,对锡锭执行全面出口禁令,直至全球价格回到每吨25,000美元上方,期锡价由此受到额外提振.

该计划将会为期锡价格提供长期支撑,不过加工厂是否会严格遵守禁令还尚不确定.

三个月期锡CMSN3跳涨逾6%.

其他金属方面,三个月期铅CMPB3跳涨逾7%,最後收高148美元报每吨2,025美元.

以下为1834GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 345.40 17.10 +5.21 444.70 -22.33

LME期铝 2245.00 41.00 +1.86 2470.00 -9.11

LME期铜 7593.00 327.00 +4.50 9600.00 -20.91

LME期铅 2020.00 143.00 +7.62 2550.00 -20.78

LME期镍 18955.00 955.00 +5.31 24750.00 -23.41

LME期锡 21790.00 1465.00 +7.21 26900.00 -19.00

LME期锌 1972.00 92.00 +4.89 2454.00 -19.64

上海期铝 16530.00 530.00 +3.31 16840.00 -1.84

上海期铜 55040.00 1720.00 +3.23 71850.00 -23.40

上海期锌 14975.00 635.00 +4.43 19475.00 -23.11

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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