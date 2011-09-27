〔纽约期市〕ICE期棉收涨,但远低于日高

路透纽约9月27日电---期棉周二收涨,受助于部分受外围市场上涨带动的贸易和投资者买盘,但部分分析师认为棉花需求疲弱可能拖累未来数日的涨势.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上扬0.51美分,收报每磅1.0015美元,盘中交易区间为0.9950-1.0218美元.

12月合约的交易区间连续第三日基本持稳.周一的区间在0.9952-1.023美元.上周五为0.99-1.02美元.

汤森路透初步数据显示,周二成交量为近8,900口,较30日均值低逾四分之一.

佐治亚州Keith Brown and Co的总裁Keith Brown称,全球股市的强劲表现部分支撑棉花涨势.但他认为棉花需求持续疲弱可能令上行受限.

交易商称,如果棉花上探到每磅1.04-1.09美元区域,则投资者料将抛售棉花.但是如果市场跌破每磅1美元的心理关口,棉纺厂和商业买盘将浮现.

一位交易商称,"关键是对棉花的真实需求.如果在农业部周四公布的周度出口销售报告中看到又一批销售合约被取消,将很难想象棉花市场将从目前的水平进一步上扬."

美国农业部周度出口销售报告将于周四公布.

根据交易所,截至9月26日,未平仓合约报147,247口,9月23日为146,985口,後者为8月29日以来最低.

洲际交易所(ICE)数据显示,周一棉花期货成交量为12,568口,上一交易日为14,873口.(完)