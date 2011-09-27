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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.33%,Nasdaq指数收高1.2%

路透纽约9月27日电---美国股市周二连续第三日收涨,受助于欧元区官员增强该地区救助基金的努力,但收盘前出现大规模抛售,凸现投资者不安情绪犹存.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收涨146.83点,或1.33%,报11,190.69;标准普尔500指2.53.SPX收高12.43点,或1.07%,报1,175.38点.Nasdaq指数.IXIC上扬30.14点,或1.2%,报2,546.83点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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