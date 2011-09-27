〔美国债市〕机构债利差仅小幅收窄,表现不及风险市场大涨

IFR纽约9月27日电---尽管受欧洲债务危机有望迎来解决方案的预期带动,风险市场周二连续第二天上扬,但机构债利差仅小幅收窄0.5-1个基点.风险市场热情未能感染机构债买家,也因公债收益率回升而未能提升绝对收益率

交易商认为,整体市场资金流不足,尽管成交总数增加,根据TRACE,总成交金额为72.26亿美元,成交宗数为4,284.

盘中稍晚浮现一些买盘,主要集中在五年和七年期机构债上.但多数资金流则积聚在短期可赎回结构产品上,因这些交易的票息率较高.

投资者亦有可能继续受到来自季度末的限制,季末因素可能会抵消月末展期需求.巴克莱指标资产组合指数(Barclays Benchmark Portfolio Index)显示,9月机构债展期为0.08年,与8月和2010年9月水准持平,但略高于之前几年9月的均值0.07年.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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