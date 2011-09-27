〔美国股市〕连续第三个交易日上涨,受欧元区官员解决危机的努力提振

* 标准普尔500指数过去三天上涨4.1%

* 投资组合调整给予市场额外的支撑

* 伊坎(Carl Icahn)买入RIM股份的传言推高该公司股价

* 道指升1.3%,标普500指数上涨1.1%,Nasdaq指数上扬1.2%

路透纽约9月27日电---美国股市周二连涨第三天,因欧元区官员作出努力增强救助基金和缓解主权债务危机的消息提振人气.

尽管如此,股市仍从日内高位回落,因报导称之前达成的对抗危机的协议出现裂缝.

成功解决欧洲主权债务危机将缓解担忧融资问题的银行面临的压力,并消除对经济增长的威胁.达成协议的希望不断升温推高标准普尔500指数.SPX.INX,该指数周四收盘以来已上涨逾4%.

这是8月中以来标准普尔500指数录得的最大三天涨幅.本周至今,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX下降逾10%.

"欧洲正朝解决危机的方向前行.支撑银行业,且解决该地区财政问题利好股市,"Stewart Capital Advisors总裁兼首席投资官Malcolm Polley称.

道琼工业指数.DJI收涨146.83点,或1.33%,报11,190.69;标准普尔500指2.53.SPX收高12.43点,或1.07%,报1,175.38点.Nasdaq指数.IXIC上扬30.14点,或1.2%,报2,546.83点.

标普材料股指数.GSPM上涨2.1%,标普能源股指数.GSPM上扬1.5%,因欧洲问题获得解决的希望提振商品价格走高.矿商股和能源股领为涨幅居前的大型股.

尽管欧洲官员考虑很多方法令救助基金规模最大化并对银行进行资本重组,但达成交易仍面临大量政治羁绊.

金融时报报导,欧元区在下一轮希腊援助条款方面正在出现分歧.不过该报导的时间是今日早些时候.