〔美国债市〕MBS利差表现各异,市场成交量远高于均值

IFR纽约9月27日电---由于欧盟方面传出令人振奋的消息,"风险人气"仍高涨,股市上扬且美国公债下跌.道指收高近1.4%,10年期美国公债跌1个点至100-31+,收益率报2.015%.两年期和10年期公债收益率差走扩10个基点至+177.0.

价格大幅下跌造成今日MBS供给超过25亿美元,供应较为旺盛,其中约10亿美元为15年期债券.过去三个交易日以来,抵押贷款银行平均每天售出25亿美元MBS.这为各类中长期投资大户和短线投资者提供了逢低买入的契机,不过多数投资者仍倾向于观望.很明显,考虑到美国公债供应、欧盟局势取得进展的消息,以及美联储下周的经济事件,投资者迎来债券价格进一步下跌并借机买入的可能性较小.

不确定性导致较高票息的MBS出现一部分明显来自于中长期投资大户的卖盘.根据Tradeweb,今日成交量较30日均值高138%,整体卖盘数量较多.

票息为3.5%和5.5%的30年期MBS债券价格下跌19-7个跳动点,而票息为3.5%和5%的10年期MBS下跌10-5跳动点.票息4%的MBS较10年期公债利差走弱2个跳动点,表现最差,而票息较低和较高的MBS较10年期公债利差走阔约1个跳动点.票息为3.5%和6%的则收窄2个跳动点.15年期MBS表现不及30年期,因债券供给和美联储购买30年期MBS数量将减少的预期.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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