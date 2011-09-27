〔美国债市〕欧元区救助基金规模扩大的希望推动10年期公债收益率升向2%

* 欧元区救助基金规模扩大的希望打压公债市场

* 指标10年期公债收益率重新升至接近2%

* 两年期公债标售需求稳健,此为卖短债买长债操作宣布後的首次标售

* 即将进行的五年期公债标售得标利率料将触及纪录低位

路透纽约9月27日电---美国公债价格周二回落,指标公债收益率触及2%,因对欧元区救助基金规模将扩大的希望损及公债避险需求,刺激对股市和其他风险资产的买盘.

不过,今日进行的两年期公债标售是个例外,需求为年内最强.这是美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周宣布最新购债计划以扶助陷于困境的经济後进行的首次公债标售.

对低风险公债的总体需求连续第三日减少,因有关扩大4,400亿欧元救助基金规模的传言提升该地区能遏制债务问题扩散至整个欧元区的预期,但市场对欧洲领导人能否就动用更多资源应对危机达成一致存疑.

"对欧洲的极端负面的看法可能过度,"宾州Univest Wealth Management & Trust的高级组合经理Gary Wolfer称.

全球股市本来将录得去年5月以来最大单日升幅.美股三大指数.DJI .SPX .IXIC盘中攀升近3%,但在接近收盘时回吐三分之二的涨幅.

公债收益率攀升,重回美联储宣布"卖短债买长债操作"前的水平.

近几周投资者因担忧欧元区领导人对该地区债务危机失去控制而逃离风险资产,美国公债因此受益.

对欧洲领导人将加强危机响应的希望本周重燃.德国总理梅克尔向希腊总理帕潘德里欧保证,德国希望希腊强大,且将为此采取一切必要的行动.她还表示,对其领导的联合政府能在扩大欧元区救助基金规模的投票中赢得多数有信心.

"德国真的很关键,因为它是欧元区实力最强的国家,"Wolfer称.

**投资者仍然不安**

不过,投资者仍然不安,且预计市场仍将保持波动.

"公债走势为牛市回调.多数投资者认为近期欧洲不会出台危机解决方案,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Suvrat Prakash表示.

长期公债回吐联邦公开市场委员会(FOMC)宣布卖短债买长债操作以来的所有涨幅.

投资者,甚至部分美联储政策委员并非完全相信更多货币刺激政策能扶助经济.

"美联储近期采取的政策可能被证明无效且可能对创造就业不利的风险很高,"达拉斯联储总裁费希尔在对当地企业团体发表讲话时称.

尽管对美联储的最新策略存疑,投资者仍重返股市,油市和其他与成长密切相关的资产,温和削减公债持有量.

两年期公债US2YT=RR尾盘回落约1/32,收益率报0.24%.对美联储政策调整最敏感的两年期公债收益率在美联储宣布卖短债买长债前为约0.15%.

10年期公债收益率US10YT=RR收报1.99%,盘中触及2.01%,高于上周五触及的60年低位1.67%.

30年期公债收益率US30YT=RR升至3.08%,日内攀升9个基点,上周五触及2.74%的低位,为2009年1月以来最低.

周三,财长部将标售350亿美元五年期公债,本周新债供应总额为990亿美元.截至周二尾盘,交易商预计五年期公债US5YTWI=TWEB得标利率为0.979%,低于8月五年期公债标售时触及的1.029%的纪录低位.

-----------------------2007GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (-01/32) 0.243

五年期公债US5YT=RR 100-08/32 (-07/32) 0.950

10年期公债US10YT=RR 101-08/32 (-24/32) 1.985

30年期公债US30YT=RR 113 (-1-28/32) 3.081 (完)

--编译 母红;审校 李军

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