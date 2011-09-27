〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,且在API公布库存数据後盘後续升

* 对解决欧元区债务危机举措的希望提振油价

* 美元指数走软支撑油价和商品价格

* API数据显示,上周原油库存小幅增加,汽油库存大增

* 周三将公布EIA库存数据

路透纽约9月27日电---美国原油期货周二在盘後交易中上扬,之前美国石油协会公布的数据显示,上周原油库存增幅不及预期,库辛库存骤降.

稍早,原油价格收涨逾5%,为四个半月以来最大单日涨幅,受助于欧元区扩大救助基金规模并支持银行业的预期刺激股市和商品市场买盘.

最新的行动巩固了欧元区债务危机将得到缓解的希望,推高欧元并打压美元走低.这扶助投资者风险意愿大幅改善,令美国原油期货连涨第二天.

汽油期货跳升近5%,受助于有消息称Motiva Enterprises关闭一位于路易斯安那州的日加工23.47万桶原油的汽油生产设施.进一步助推今日的涨势.

API称,9月23日当周,原油库存增加56.8万桶,路透调查预估为增加80万桶.

API称,库辛库存减少100万桶.

馏分油库存减少22.3万桶,预估为增加60万桶.汽油库存跳增460万桶,预估为增加100万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收高4.21美元,或5.25%,结算价报每桶84.45美元,录得5月9日以来最大单日百分比涨幅.今日盘中交投区间为80.92-84.67美元.

该合约在盘後交易中上扬3.46美元,或4.3%,报每桶83.70美元,之前API公布库存数据.数据公布前为上扬3.31美元,或4.1%,报每桶83.55美元.

NYMEX-10月RBOB汽油期货RBV1收涨12.61美分,或4.91%,报每加仑2.6955美元,盘中交易区间为2.5921-2.6992美元.今日录得5月9日以来最大单日百分比涨幅.

ICE布兰特原油期货LCOX1上扬3.20美元,或3.08%,报107.14美元,盘中交易区间为104.50-107.54.今日录得8月10日以来最大单日百分比涨幅.

美国原油期货较布兰特原油期货的贴水缩窄至22.69美元,周一报23.70美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期减少,因价格较上年同期上涨.[ID:nCN8493391]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 84.45 4.21 5.3% 80.92 84.77 298,185 325,671

12月原油 84.68 4.20 5.2% 81.18 85.00 79,880 93,358

10月RBOB汽油 2.6955 0.1261 4.9% 2.5921 2.7055 22,782 35,602

11月RBOB汽油 2.6360 0.1076 4.3% 2.5441 2.6469 59,589 48,564

10月取暖油 2.8766 0.0851 3.1% 2.8091 2.884 23,995 33,246

11月取暖油 2.8857 0.0827 3.0% 2.8188 2.8935 64,132 60,451

ICE合约

11月布兰特 107.14 3.20 3.1% 104.50 107.54 211,577 200,581

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 496,915 558,421 655,571 1,378,493 -9,711

汽油 174,797 127,334 122,232 275,798 -115

取暖油 163,355 152,147 122,262 323,615 -4,025 (完)