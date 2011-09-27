〔美国债市〕抵押贷款服务商Vericrest发行不良贷款支持的RMBS

IFR纽约9月27日电---周二下午,联席主承销商和簿记行美国银行和富国银行宣布Vericrest Financial的年内第二宗住宅抵押贷款支撑证券(RMBS)交易--1.55亿美元的VOLT 2011-NPL2不良抵押贷款交易.此宗交易属根据证券法144a条款发售的交易.

该公司的上宗交易是在7月份发售的.两宗交易均无信贷评级.

本周交易的Class A-1部分规模为1.15亿美元,有77.6%的信贷支持.平均加权年期为0.7年.Class A-2部分规模为4,000万美元,有69.8%的信贷支持,加权平均年期为1.48年.

9月为年内迄今ABS供应规模最大的月份,规模达130亿美元.本周的新券发行势头与前两周类似.(完)

--编译 母红;审校 李军

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