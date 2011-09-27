澳新经济指标预测--9月28日-10月5日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透9月28日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月26日当周-----------------------------
9月28日(三)
无重要数据公布
9月29日(四)
2145 新西兰建筑许可 8月 -- +13.0%
9月30日(五)
0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指标 9月 -- 34.4%
0130 澳洲民间信贷 8月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.4%
------------------------------------10月3日当周-----------------------------
10月3日(一)
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- -0.1%
10月4日(二)
0030 澳洲建筑许可 8月 -- +1.0%
民间房屋建筑许可 -- -0.2%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 顺差18.26
进口 -- -1%
出口 -- -1%
0330 澳洲央行利率决定 10月 -- 4.75%
10月5日(三)
0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- +0.5% (完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)