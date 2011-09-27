〔纽约汇市〕欧元兑美元升至一周高位,但升势可能稍纵即逝(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 德国财政部长朔伊布勒:增加救助基金规模是个愚蠢的想法

* 西班牙经济部长:没有2万亿欧元救助基金的计划

* 对日本当局可能干预的谨慎情绪限制日圆走势

路透纽约9月27日电---欧元兑美元周二连升第三日,并在周三亚洲汇市盘初延续升势,受对欧洲政策制定者正计划增加救助基金规模的希望带动,但鉴于投资人感到的不确定性,升势可能稍纵即逝.

欧盟官员已经表示,正研究在不增加成员国负担的前提下,加强欧洲金融稳定机构(EFSF)火力的办法.EFSF是用于救助葡萄牙和爱尔兰达4,440亿欧元的救助基金.

但有关应对欧元区债务危机协同行动的传言伴随着政策制定者否认救助基金规模将增加,令一些投资人沮丧.

"不确定性仍高,芬兰明日将对新的EFSF2投票,德国将在周四投票,"多伦多Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton表示,"对市场而言,重要的是这些投票都通过,且斯洛伐克也支持新的EFSF."

如果扩大救助基金获通过,且就如何使用达成协议,且达成希腊债务有序重组的计划,欧元可能收复更多本月的失地,她表示.

周三亚洲市场盘初,欧元兑美元EUR=EBS升0.1%,报1.3590美元,远高于周一触及的八个月低点1.33600美元.

但官员的讲话再度看来同欧元区救助协议达成的乐观情绪相矛盾.

德国财政部长朔伊布勒周二表示,增加救助基金规模是个"愚蠢的想法",这可能意味着欧元区一些经济体可能失去AAA评等.

当上周有关将EFSF杠杆化的言论一经传开,信贷评等机构标准普尔就警告此举可能引发下调德国和法国的评等.

西班牙经济部长萨尔加多(Elena Salgado)也淡化救助基金臆测,称没有计划扩大EFSF救助基金规模至2万亿欧元.

她还压制了有关欧洲政策制定者积极迅速采取行动控制债务危机的预期.

但解决欧元区债务危机的一线希望以及政策制定者可能已加大力度控制危机的事实对风险意愿是好兆头.

Scotia预计欧元在年底前将有所反弹,但不会升至新高,Sutton表示.

鉴于欧元才刚脱离由14日相对强弱指标(RSI)衡量的超卖区域,欧元仍容易回落,且一些投资人准备一有升势就出货.

"欧元/美元短期的反弹可能继续加强,因欧盟加大了重振投资人信心的努力,"DailyFX汇市分析师David Song表示,但"欧元/美元可能重拾上月以来的跌势,因欧洲基本面前景仍低迷."

对欧元逢高出货的策略被普遍认可,因对政策制定者迅速拟出计划应对不断升级危机的能力的疑虑持续.

较高风险成长相关货币在近期大跌後反弹,澳元兑美元AUD=D4最新报0.9906美元,新西兰元兑美元NZD=D4最新报0.7887美元.

美元兑日圆JPY=EBS在亚洲汇市盘初变动不大,报76.809日圆,但较上月触及的75.941日圆纪录低点仍差不到1日圆,令投资人保持关注日本央行可能干预以抑制日圆强势.今年迄今日圆兑美元上扬了5.5%.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3591 1.3538 +0.39 +1.60 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.79 76.34 +0.59 -5.37 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.40 103.36 +1.01 -3.89 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8960 0.9006 -0.51 -4.02 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5633 1.5564 +0.44 +0.22 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0194 1.0251 -0.56 +2.28 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9903 0.9845 +0.59 -2.94 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2177 1.2198 -0.17 -2.49 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8693 0.8694 -0.01 +1.41 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7886 0.7801 +1.09 +1.22 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7580 5.7485 +0.17 -1.10 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8250 7.7947 +0.39 +0.46 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7612 6.7929 -0.47 +0.77 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1906 9.2115 -0.23 +2.33 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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