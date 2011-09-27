〔货币市场〕美国四周期国库券以零息发行,银行对欧央行贷款需求仍强

路透纽约9月27日电---美国财政部周二以零息发行了300亿美元四周期国库券;此外欧元区银行业者对欧洲央行(ECB)贷款的需求依然强劲.

交易员大举竞购美国四周期国库券,因为其预期在投资者看重安全性和流动性的背景下,这些国库券可以轻松转手卖出.

与此同时,在欧洲央行即将进行的紧急资金标售中,欧元区银行的需求料将保持坚挺,因银行业者还在补充现金储备,防范欧元区债务危机恶化.

"问题是危机持续延烧,有时形势恶化速度很快,只不过一直还未全面爆发."纽约Decision Economics资深分析师Pierre Ellis表示.

在美国四周期国库券标售中,间接买家吃下了20.8%的新债,直接买家仅拿走6.1%,初级交易商包下其馀的73.1%,为8月30日以来的最高比例.

Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons称,此次新债发行的投标倍数在过去三周中垫底,但仍为纪录第五高.

尽管市场寄望欧盟官员正努力遏制危机,帮助风险资产回升,但多数银行间压力指标仍难见明显改善迹象.

关键的欧元计价银行间借贷成本上升,尽管银行体系中现金充裕.欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)EONIA=收高,处于1%上方.

一周期欧元计价银行间拆借利率EURIBORSWD=从1.195%升至1.211%.

美元融资成本亦微升,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=从周一的0.36278%微涨至0.36522%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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