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宏观经济 | 2011年 9月 28日 星期三 06:54 BJT

《美国重要政经日程》--9月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1230 - 商务部公布8月耐用品(耐久财)订单.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据.

1700 - 财政部标售五年期公债.

1900 - 农业部公布季度生猪存栏报告.

2100 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表演讲,题为"新兴市场经济体在持续增长动力来源方面的经验教训".

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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