《美国重要政经日程》--9月28日

全球贸易：德国总理梅克尔反对美国单方面征收进口关税
路透柏林2月6日 - 德国总理梅克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.
1230 - 商务部公布8月耐用品(耐久财)订单.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据.
1700 - 财政部标售五年期公债.
1900 - 农业部公布季度生猪存栏报告.
2100 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表演讲,题为"新兴市场经济体在持续增长动力来源方面的经验教训".
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
路透柏林2月6日 - 德国总理梅克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。