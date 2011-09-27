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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 06:50 BJT

《日本重要政经日程》--9月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0120 - 三个月期折价国库券标售.

0300 - 一周石油数据.

0600 - JX Holdings(5020.T)公布10月原油精炼计划.

0605 - 8月铝出货数据.

企业面:

-- - 日本汽车制造商公布8月产量和出口数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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