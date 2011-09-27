《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 87.13 +4.79 +5.82 6680308
搜狐 (SOHU.O) 59.84 +0.48 +0.81 1465766
网易 (NTES.O) 41.40 +2.15 +5.48 1518866
百度 (BIDU.O) 127.72 +5.16 +4.21 9555786
亚信科技 ASIA.O 8.56 +0.00 +0.00 1261451
侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.03 -3.87 300123
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.02 +0.46 +3.98 4319649
联电 (UMC.N) 1.95 +0.07 +3.72 1505104
日月光 (ASX.N) 4.48 +0.14 +3.23 851373
矽品精密 (SPIL.O) 4.85 +0.32 +7.06 3379051
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.04 +5.09 346512
友达 (AUO.N) 4.15 +0.07 +1.72 462878
中华电信 (CHT.N) 33.20 +0.55 +1.68 125743
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.02 +0.11 +0.34 769839
香港
中华网 CHINA.O 1.08 +0.01 +0.93 105716
中国移动 (CHL.N) 49.97 +0.77 +1.57 785512
中国联通 (CHU.N) 21.39 +0.73 +3.53 608070
中国电信 (CHA.N) 65.53 +0.43 +0.66 65275
中芯国际 (SMI.N) 2.57 +0.10 +4.05 82342
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 17354
(完)
--整理 张涛
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)