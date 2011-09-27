版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 07:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 87.13 +4.79 +5.82 6680308

搜狐 (SOHU.O) 59.84 +0.48 +0.81 1465766

网易 (NTES.O) 41.40 +2.15 +5.48 1518866

百度 (BIDU.O) 127.72 +5.16 +4.21 9555786

亚信科技 ASIA.O 8.56 +0.00 +0.00 1261451

侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.03 -3.87 300123

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.02 +0.46 +3.98 4319649

联电 (UMC.N) 1.95 +0.07 +3.72 1505104

日月光 (ASX.N) 4.48 +0.14 +3.23 851373

矽品精密 (SPIL.O) 4.85 +0.32 +7.06 3379051

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.04 +5.09 346512

友达 (AUO.N) 4.15 +0.07 +1.72 462878

中华电信 (CHT.N) 33.20 +0.55 +1.68 125743

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.02 +0.11 +0.34 769839

香港

中华网 CHINA.O 1.08 +0.01 +0.93 105716

中国移动 (CHL.N) 49.97 +0.77 +1.57 785512

中国联通 (CHU.N) 21.39 +0.73 +3.53 608070

中国电信 (CHA.N) 65.53 +0.43 +0.66 65275

中芯国际 (SMI.N) 2.57 +0.10 +4.05 82342

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 17354

(完)

--整理 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐