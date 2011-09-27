《欧洲政经焦点》德国总理梅克尔在扩大救助基金议题上面临内部反对

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
* EFSF试验性投票显示,其阵营中至少有12人倒戈
* 欧元区救助基金规模扩大的希望提振股市和债市
* 德国否认计划扩大EFSF规模
* 希腊将批准财产税,尽管面临更多抗议活动
路透柏林/雅典9月27日电---试验性投票结果显示,德国总理梅克尔在欧元区救助基金改革议题上可能得不到其执政联盟中的多数支持,这将是对其权威的一次沉重打击.改革救助基金,旨在阻止欧洲主权债务危机蔓延.
关于以4,400亿欧元救助基金为杠杆将可用资金规模扩大数倍的提议,周二提振全球股市.但这种设想让梅克尔更加难以凝聚其意见不合的中右翼执政联盟的共识.
德国联邦议院(下议院)肯定会批准扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,以帮助困境中的欧洲国家和银行业者.在野党社会民主党和绿党表示将在周四投赞成票.
但在梅克尔所在的保守派及其自由民主党同盟中,对欧元持怀疑立场的後座议员反对加大救助力度,这可能使得梅克尔得不到自己阵营中大多数人的支持.
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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