《欧洲政经焦点》德国总理梅克尔在扩大救助基金议题上面临内部反对

* EFSF试验性投票显示,其阵营中至少有12人倒戈

* 欧元区救助基金规模扩大的希望提振股市和债市

* 德国否认计划扩大EFSF规模

* 希腊将批准财产税,尽管面临更多抗议活动

路透柏林/雅典9月27日电---试验性投票结果显示,德国总理梅克尔在欧元区救助基金改革议题上可能得不到其执政联盟中的多数支持,这将是对其权威的一次沉重打击.改革救助基金,旨在阻止欧洲主权债务危机蔓延.

关于以4,400亿欧元救助基金为杠杆将可用资金规模扩大数倍的提议,周二提振全球股市.但这种设想让梅克尔更加难以凝聚其意见不合的中右翼执政联盟的共识.

德国联邦议院(下议院)肯定会批准扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,以帮助困境中的欧洲国家和银行业者.在野党社会民主党和绿党表示将在周四投赞成票.