《美国经济焦点》9月消费者信心指数持平于两年半低点,7月房价持稳

* 9月消费者信心指数接近持平于45.4

* 衡量就业市场情况的指标为1983年以来最差

* 7月房价持平,显示走稳迹象

* 美国第三季小企业信心触及两年低点

路透华盛顿9月27日电---9月美国民众在苦寻工作之际还要担心收入降低,消费者信心指数因而保持在两年半低点附近,预示未来几个月消费者支出料将疲弱.

周二公布的其他报告显示,本月地区制造业和服务业情况有所改善,7月房价稳定,使人相信如果欧洲债务危机不再升级的话,经济可望维持缓慢增长的态势.

但消费者和企业信心不振阻碍复苏.美国经济谘商会公布,9月消费者信心指数为45.4,与8月的45.2几近持平.经济学家原本预期会升至46.0.

"消费者对于本次经济复苏的信心有些丧失,可能导致他们削减支出,这也许预示复苏前景不妙."道明证券(TD Securities)驻纽约的资深宏观分析师Millan Mulraine说.