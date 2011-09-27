《美国经济焦点》9月消费者信心指数持平于两年半低点,7月房价持稳

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
* 9月消费者信心指数接近持平于45.4
* 衡量就业市场情况的指标为1983年以来最差
* 7月房价持平,显示走稳迹象
* 美国第三季小企业信心触及两年低点
路透华盛顿9月27日电---9月美国民众在苦寻工作之际还要担心收入降低,消费者信心指数因而保持在两年半低点附近,预示未来几个月消费者支出料将疲弱.
周二公布的其他报告显示,本月地区制造业和服务业情况有所改善,7月房价稳定,使人相信如果欧洲债务危机不再升级的话,经济可望维持缓慢增长的态势.
但消费者和企业信心不振阻碍复苏.美国经济谘商会公布,9月消费者信心指数为45.4,与8月的45.2几近持平.经济学家原本预期会升至46.0.
"消费者对于本次经济复苏的信心有些丧失,可能导致他们削减支出,这也许预示复苏前景不妙."道明证券(TD Securities)驻纽约的资深宏观分析师Millan Mulraine说.
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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