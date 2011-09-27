〔国际油市〕美国原油期货结算後跌逾1美元,欧洲经济前景疑虑再起

路透9月27日电---美国原油期货周二结算後下跌逾1美元,因欧洲经济前景疑虑再起,盖过了美国石油协会(API)公布库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存下滑消息的利多.

纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货周二晚间在Globex交易平台下跌1.05美元至每桶83.40美元,在常规交易时段则是跳涨5%,创下5月9日以来单日最大涨幅.(完)