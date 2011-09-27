全球外汇市场9月28日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月28日(周三)
-- - 德国9月消费者物价调和指数(HICP)和消费者物价指数(CPI)初值.
-- - 芬兰议会就欧洲金融稳定机构(EFSF)投票.
-- - 法国政府提交2012年预算.
-- - 瑞士央行副总裁乔丹在巴塞尔发表讲话.
0530 - 法国第二季国内生产总值(GDP)修正值.
0600 - 德国8月进口物价.
0800 - 意大利9月企业信心指数.
1000 - 瑞典央行副总裁艾柯姆在斯德哥尔摩发表讲话.
1100 - 美国9月23日当周抵押贷款市场指数.
1200 - 卢森堡央行总裁莫尔许讲话.
1230 - 美国8月耐久财(耐用品)订单.
1230 - 美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格讲话.
1700 - 欧央行执委普雷特讲话.
1840 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在斯德哥尔摩发表讲话.
2100 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在克利夫兰发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)