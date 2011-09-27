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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 06:30 BJT

全球外汇市场9月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月28日(周三)

-- - 德国9月消费者物价调和指数(HICP)和消费者物价指数(CPI)初值.

-- - 芬兰议会就欧洲金融稳定机构(EFSF)投票.

-- - 法国政府提交2012年预算.

-- - 瑞士央行副总裁乔丹在巴塞尔发表讲话.

0530 - 法国第二季国内生产总值(GDP)修正值.

0600 - 德国8月进口物价.

0800 - 意大利9月企业信心指数.

1000 - 瑞典央行副总裁艾柯姆在斯德哥尔摩发表讲话.

1100 - 美国9月23日当周抵押贷款市场指数.

1200 - 卢森堡央行总裁莫尔许讲话.

1230 - 美国8月耐久财(耐用品)订单.

1230 - 美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格讲话.

1700 - 欧央行执委普雷特讲话.

1840 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在斯德哥尔摩发表讲话.

2100 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在克利夫兰发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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