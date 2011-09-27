〔全球航运〕波罗的海船运指数结束涨势转为下跌,前景不容乐观

路透伦敦9月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因船只供应增加,且货运衍生品合约卖盘打压市场人气.

经纪商指出,船只供给增速已超过商品需求成长,将使得未来数月运价涨势受限,因全球经济挑战日增,使市场面临更多阻力.

波罗的海乾散货运价指数略微下滑0.05%或1点,至1,927点,该指数本月稍早曾升至近九个月来的最高水准.

"尽管澳州-中国的海岬型船运费上升,但巴西-中国以及跨大西洋的运费在下滑,"RS Platou Markets称.

近期涨势主要受到澳洲及巴西对中国煤炭及铁矿石出口更为强劲所带动,这提振了大型海岬型船运市场.日本煤炭进口亦增加.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二下跌0.78%,海岬型船舶日平均获利降至28,650美元,此前已连涨五日.

每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.63%,该型船舶平均获利为13,323美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

对全球经济体质的担忧意味着,船运商们未来数月的日子恐怕不太好过.(完)