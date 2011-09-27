《美国上市公司业绩公布日程表》--9月28日

全球贸易：德国总理梅克尔反对美国单方面征收进口关税
路透柏林2月6日 - 德国总理梅克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。
汤森路透9月27日电---以下为标准普尔500企业中将于9月28日(周三)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11:00 Q1 2012 Darden Restaurants Inc (DRI) 0.78 28 0.80
Q4 Family Dollar Stores Inc FDO 0.63 22 0.56
Q3 McCormick & Co Inc (MKC) 0.64 12 0.66
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
路透柏林2月6日 - 德国总理梅克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。
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