〔东京汇市〕欧元在昨夜大幅反弹後整理,但市场信心脆弱

一些交易员提到金融时报一篇报导称,围绕希腊纾困计划的条件产生分歧,让市场意识到距离真正达成欧盟层面上的大型协议,还存在诸多障碍.

交易员怀疑近期的反弹只是暂时修正,市场仍将很快显现出整体上的风险厌恶情绪.现在,市场焦点转向多个欧盟国家对7月达成的欧洲金融稳定基金(EFSF)协议的表决上,其中尤以德国最引人关注.

从技术面来看,欧元突破1.3580後看空程度略有减轻,但趋势依然向下.

美元指数跌0.7%报77.802,但美元/日圆JPY=却勉力升至76.74日圆.日圆普遍下跌,市场担心日本当局在财政年度上半年即将结束时入市干预.欧元/日圆EURJPY=升至104.20日圆,澳元/日圆AUDJPY=反弹1.2%至76.00.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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