〔东京汇市〕欧元在昨夜大幅反弹後整理,但市场信心脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
2227GMT---欧元兑美元EUR=周三亚洲交易时段盘初在1.3580附近整理,之前在隔夜市场从1.3479低点一度跃升至1.3665,但随後美股.SPX尾盘回调令市场信心受到打击.
一些交易员提到金融时报一篇报导称,围绕希腊纾困计划的条件产生分歧,让市场意识到距离真正达成欧盟层面上的大型协议,还存在诸多障碍.
交易员怀疑近期的反弹只是暂时修正,市场仍将很快显现出整体上的风险厌恶情绪.现在,市场焦点转向多个欧盟国家对7月达成的欧洲金融稳定基金(EFSF)协议的表决上,其中尤以德国最引人关注.
从技术面来看,欧元突破1.3580後看空程度略有减轻,但趋势依然向下.
美元指数跌0.7%报77.802,但美元/日圆JPY=却勉力升至76.74日圆.日圆普遍下跌,市场担心日本当局在财政年度上半年即将结束时入市干预.欧元/日圆EURJPY=升至104.20日圆,澳元/日圆AUDJPY=反弹1.2%至76.00.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)