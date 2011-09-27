《美债周三展望》关注五年期公债标售、欧洲形势发展与8月耐久财订单

* 将发行的350亿美元五年期公债为本周第二笔公债标售

* 市场关注焦点放在发挥欧元区救助基金杠杆作用的投票上

* 8月耐久财(耐用品)订单料将与前月持平

路透纽约9月27日电---五年期公债标售、欧元区形势发展与美国耐久财订单报告将是美国公债市场周三的关注重点.

关注焦点之一是德国总理梅克尔努力争取执政联盟内部对欧元区救助基金关键改革的支持,这一改革旨在应对主权债务危机.关于以4,400亿欧元救助基金为杠杆将可用资金规模扩大数倍的提议,周二提振全球股市并打击美国公债价格.

"围绕欧盟救助计划的市场人气起伏不定."Decision Economics资深分析师Pierre Ellis说.

德国下议院料将于周四投票批准扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,以帮助困境中的欧洲国家和银行业者.

但该计划还需要获得其他国家的批准,只有得到所有欧元区成员国的认可,EFSF才能获得新的权力.斯洛文尼亚周二批准了该计划.

"形势变化莫测,而且显然面临着紧急情况.所有政界人士都不得不顾虑着本国的情况."Ellis说.