《美债周三展望》关注五年期公债标售、欧洲形势发展与8月耐久财订单

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
* 将发行的350亿美元五年期公债为本周第二笔公债标售
* 市场关注焦点放在发挥欧元区救助基金杠杆作用的投票上
* 8月耐久财(耐用品)订单料将与前月持平
路透纽约9月27日电---五年期公债标售、欧元区形势发展与美国耐久财订单报告将是美国公债市场周三的关注重点.
关注焦点之一是德国总理梅克尔努力争取执政联盟内部对欧元区救助基金关键改革的支持,这一改革旨在应对主权债务危机.关于以4,400亿欧元救助基金为杠杆将可用资金规模扩大数倍的提议,周二提振全球股市并打击美国公债价格.
"围绕欧盟救助计划的市场人气起伏不定."Decision Economics资深分析师Pierre Ellis说.
德国下议院料将于周四投票批准扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,以帮助困境中的欧洲国家和银行业者.
但该计划还需要获得其他国家的批准,只有得到所有欧元区成员国的认可,EFSF才能获得新的权力.斯洛文尼亚周二批准了该计划.
"形势变化莫测,而且显然面临着紧急情况.所有政界人士都不得不顾虑着本国的情况."Ellis说.
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)