(重温稿)〔中国经济〕十二五要深化资源品价格改革,遏制高耗能高排放产品出口--总理

周二刊登在中国政府网的新闻稿称,要加大财政资金支持引导作用,落实税收优惠政策,积极推进资源税费和环境税费改革.加强节能发电调度,实行电力需求侧管理,推进污水垃圾处理设施建设与运营市场化.

他并指出,要合理控制能源消费总量,大力推广煤炭的清洁高效利用,因地制宜发展风能、太阳能等可再生能源,在做好生态保护和移民安置的基础上积极发展水电,在确保安全的基础上高效发展核电.加强工业、建筑、交通领域节能减排.