(重温稿)〔中国经济〕十二五要深化资源品价格改革,遏制高耗能高排放产品出口--总理

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透北京9月27日电---中国国务院总理温家宝表示,"十二五"(2011-2015年)期间,国内节能减排工作要深化资源性产品价格改革,完善价格形成机制.调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口.
周二刊登在中国政府网的新闻稿称,要加大财政资金支持引导作用,落实税收优惠政策,积极推进资源税费和环境税费改革.加强节能发电调度,实行电力需求侧管理,推进污水垃圾处理设施建设与运营市场化.
"大力发展战略性新兴产业.鼓励新上先进生产能力,加快淘汰落後生产能力...抑制高耗能、高排放行业过快增长,防止高污染、高耗能产业转移到西部地区."温家宝说.
他并指出,要合理控制能源消费总量,大力推广煤炭的清洁高效利用,因地制宜发展风能、太阳能等可再生能源,在做好生态保护和移民安置的基础上积极发展水电,在确保安全的基础上高效发展核电.加强工业、建筑、交通领域节能减排.
中国"十二五"(2011-2015年)节能减排方案此前颁布,明确期内实现节约能源6.7亿吨标准煤,提高服务和战略性新兴产业在国民经济中比重;同时深化资源性产品价格改革,并提高高耗能、高排放行业贷款门槛.[ID:nCN1951827](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)