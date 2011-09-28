〔美国金融〕房贷美对违约贷款审查不严,美银和解案再生枝节--FHFA报告

路透华盛顿9月27日电---根据周二的一份报告,美国住宅贷款抵押机构--房贷美(Freddie Mac)未能严格审核一些违约的贷款,纳税人损失恐以十亿美元计.此外这篇报告可能会让美国政府更加希望从美国银行(BAC.N)那里得到更多的诉讼和解费.

联邦住房金融局(FHFA)独立监管机构--总督察长办公室的一位高级检查人员早在FHFA与美国银行就不当承销住宅抵押贷款一事达成13亿美元和解协议的数月之前,就已对房贷美的贷款审核过程提出了疑虑.

但报告称,FHFA并没有针对这位检查人员的发现采取及时行动.根据总督察长在报告中的说法,FHFA亦没有去验证房贷美与美银就违约贷款达成巨额和解费协议的分析依据.

多位分析师表示,这些发现可能有助于美国政府要求进一步的补偿.美国政府自2008年9月接管房贷美以来,迄今为止已向其注入了650亿美元资金.

"该报告说明,房贷美的损失并没有获得完全的补偿,"俄亥俄州立大学法学教授Peter Swire谈到.

他提到,由于报告中披露总督察长办公室发现的问题,FHFA在对美银的进一步诉讼中会要求更高的和解费.

周二美国银行股价下跌1.82%,收于6.48美元.

"我们与房贷美的和解协议是公平且合理的,而且在

达成和解之前进行了广泛而明确的协商,"美国银行的新闻发言人Dan Frahm谈到,"就像任何一桩协商後的和解案一样,任一方都不可能获得想要的一切."(完)