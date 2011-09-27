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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 07:16 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超230万股

路透东京9月28日电---以下为日本股市周三开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

卖单 16.4

买单 14.1

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净卖单 2.3 (完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

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