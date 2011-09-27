〔美国股市〕欧洲银行业ADR尾盘大幅回吐涨幅,受欧洲债务解决分歧影响

路透纽约9月27日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周二上扬逾2%,但欧洲银行类股收盘远离盘中高位,此前有报导称,部分欧元区成员国试图迫使民间债权人同意增大区内问题公债的扣减规模.

金融时报的这篇报导恰好在美股收盘前公布,打击了本来全日走势颇佳的市场,协助催生一股巨大的抛售,因焦虑不安的市场对于有关欧债危机的任何消息都高度敏感.

在美上市的德意志银行(DB.N)当日收高6%,报37.25美元,盘中曾触及38.85高位,较前日收盘上涨13%.其他欧洲银行类股走势也与之相若.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬2.1%;标准普尔500指数.SPX涨1.1%.

在美国上市的中资煤炭和金融类股涨幅亦居前列.兖州煤业(YZC.N)上扬6.5%报23.20美元,该公司周二表示同意从澳洲的Wesfarmers(WES.AX)收购两家煤炭企业.

中国第二大保险商中国平安(PNGAY.PK)跳涨5.2%至12.01美元,之前其A股在周一暴跌14%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨2.15%,亚洲企业ADR指数.BKAS升2.11%.(完)

--编译 郑茵;审校 王冠中

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