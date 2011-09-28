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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:11 BJT

〔香港新股〕中国有色矿业集团拟10月底参加聆讯,募资10亿美元--IFR

路透9月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国有色矿业集团计划于10月底参加港交所聆讯，并于11月完成香港上市发行，募集资金10亿美元。

中金、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。

据公司网站显示，该集团在赞比亚、蒙古、泰国和老挝拥有矿源，并主要投资铜、铝、锌、镍、钽、黄金等有色金属。(完)

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--整理 张喜良

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