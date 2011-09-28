版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:13 BJT

〔中国新债〕平安人寿私募发行40亿元10年期次级债,利率5.70%--IFR

路透9月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第二大寿险公司--中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)旗下平安人寿昨日以私募形式发行40亿元人民币（6.27亿美元）10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权）。

消息人士表示，发行利率为5.70%，落于5.70%-6.30%区间下端。

本期债务起息日9月28日，中诚信给予本期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。平安资管和平安证券为联席主承销商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐