〔中国社会〕上海地铁追尾事故与信号系统有关,伤员数升至271人

路透上海9月28日电---上海证券报周三报导称,上海昨日发生的10号线地铁两车追尾事故伤员人数达271人,无危重伤员.事故起因与地铁信号系统承包方--卡斯柯公司有关.

卡斯柯公司同时是今年7月温州特大动车追尾事故的信号系统供应商之一.

据东方网(www.eastday.com.cn)昨日报导,由于新天地站信号故障,上海地铁10号线采用人工调度,导致豫园路站两辆列车相撞.

上证报引述上海市卫生局局长徐建光在昨晚上海市政府新闻办召开的新闻通气会上称,是次地铁追尾事故的就诊检查人员271人,其中180人出院,61人住院,30人观察,无危重伤员.

上海市交通港口局局长孙建平并称,该市安监局已牵头成立事故调查小组,市建设交通委、市交通港口局等有关部门,以及第三方独立专家参加.

报导并称,10号线地铁的运营维护由申通集团公司旗下控股公司--上海地铁第一运营公司直接负责,与上市公司申通地铁(600834.SS)无关.

上海地铁1号、3号、4号、10号、12号、13号等线路信号系统均为卡斯柯提供.此外,京沪高铁、沪宁城际、广深线、青藏线、胶济线、沪杭客专等多条线路的交通信号系统,也由其提供.

报导并称,这并非上海地铁10号线首次出现信号系统故障.今年7月28日,本应开往航中路方向的地铁10号线列车,却反常地朝着虹桥火车站方向开去.地铁运营方随後的解释称,系因实施信号升级的调试中发生信息阻塞故障所致.

今年7月23日晚,D301次列车在甬温线永嘉至温州之间的高架桥上与D3115次列车发生追尾事故,并造成重大伤亡.中国国务院调查组随後公布事故初步原因,系因信号设备设计有严重缺陷,没有给後车提供应有的信号,相关值班人员处置不当引发追尾事故.(完)