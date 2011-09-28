〔英国金融〕英国央行迈尔斯称更加趋向支持量化宽松--泰晤士报

报导称,迈尔斯感觉最近欧元区市场动盪提高了衰退风险,但坚称这不是最可能的情况.

"量化宽松的理由在我的心中变得更加平衡,而以前我的看法并不是这样.两三个月以前这还不是非常平衡的决定,当时我们还没看到夏季出现的这些坏消息."