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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 08:12 BJT

〔英国金融〕英国央行迈尔斯称更加趋向支持量化宽松--泰晤士报

路透伦敦9月28日电---英国泰晤士报周三援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯的话报导称,第二轮量化宽松将能够提振英国经济.

"我认为,如果需要的话,货币政策委员会拥有大量弹药可用,"报导援引他的话称.

泰晤士报报导称,迈尔斯表示他更加趋向投票支持实施新一轮量化宽松,并坚称未看到央行"受到政治压力".

报导称,迈尔斯感觉最近欧元区市场动盪提高了衰退风险,但坚称这不是最可能的情况.

"量化宽松的理由在我的心中变得更加平衡,而以前我的看法并不是这样.两三个月以前这还不是非常平衡的决定,当时我们还没看到夏季出现的这些坏消息."

英国央行在上周发表的会议记录中暗示,英国经济前景迅速恶化,即将挹注更多资金来支持经济成长,最快可能在10月采取行动.(完)

--编译 张涛;审校 王冠中

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