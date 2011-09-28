〔日本政经〕政府与执政党达成协议,将起草12万亿日圆追加预算并增税

路透东京9月27日电---日本民主党政调会长前原诚司对记者表示,日本政府和执政党民主党周二达成协议,将起草本财年另一笔追加预算,规模约为12万亿(兆)日圆,并将从明年4月开始增税,为灾後重建提供资金.

该预算规模将超过政府最初提议的11万亿日圆,反映出国会希望向经济注入更多公共资金.