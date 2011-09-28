〔日本政经〕政府与执政党达成协议,将起草12万亿日圆追加预算并增税

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月27日电---日本民主党政调会长前原诚司对记者表示,日本政府和执政党民主党周二达成协议,将起草本财年另一笔追加预算,规模约为12万亿(兆)日圆,并将从明年4月开始增税,为灾後重建提供资金.
该预算规模将超过政府最初提议的11万亿日圆,反映出国会希望向经济注入更多公共资金.
内阁大臣们和民主党官员同意,将有效缩减从明年4月开始的为期三年的公司税增税规模,随後将在2012年10月提高烟草税,2013年1月开始上调所得税,2014年6月起增加住宅税.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。