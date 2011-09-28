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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 08:01 BJT

****欧洲经济指标预测--9月28日-10月5日****

路透9月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月26日当周-------------------------------

9月28日(三)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% 持平

(较上年同期) +2.4% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +2.6% +2.5%

0530 法国GDP(较前季) 第二季修正值 -- 持平

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.4% +0.8%

(较上年同期) +6.9% +7.5%

0800 意大利企业信心指数 9月 98.1 99.9

9月29日(四)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 -0.6%

(较上年同期) -0.5% -0.4%

0755 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 9月 减少0.8 减少0.8

未经季节调整的失业人数(万人) 280 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 295.1

经季节调整的失业率 7.0% 7.0%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加2 增加2

抵押贷款额(亿英镑) 增加7.5 增加7

抵押贷款批准宗数(千件) 49.5 49.2

M4货供额 -- -0.1%

0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.11 0.07

经济景气指数 96.0 98.3

工业景气指数 负4.9 负2.9

服务业景气指数 2.0 3.7

消费者景气指数 负18.9 负16.5

消费者通胀预期指数 -- 26.0

销售物价指数 -- 8.7

2301 英国Gfk消费者信心指数 9月 负33 负31

9月30日(五)

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.5% 持平

(较上年同期) -0.6% -1.6%

0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.3% -1.6%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%

0800 意大利失业率 8月 8.0% 8.0%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.9% +2.8%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.9% +0.4%

(较上年同期) +2.5% +2.3%

0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.0%

0930 瑞士KOF领先指标 9月 1.35 1.61

1000 意大利PPI(较前月) 8月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +4.8% +4.7%

------------------------------------10月3日当周-------------------------------

10月3日(一)

0715 瑞士零售销售 8月 -- +1.9%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.7

0743 意大利Markit制造业PMI 9月 -- 47.0

0748 法国Markit制造业PMI 9月 -- 47.3

0753 德国制造业PMI 9月 -- 50.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 -- 48.4

0828 英国CIPS制造业PMI 9月 -- 49.0

10月4日(二)

0830 英国建筑业PMI 9月 -- 52.6

0900 欧元区PPI(较前月) 8月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +6.1%

10月5日(三)

0743 意大利Markit服务业PMI 9月 -- 48.4

0748 法国Markit服务业PMI 9月 -- 52.5

综合PMI -- 50.7

0753 德国Markit服务业PMI 9月 -- 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 -- 49.1

综合PMI -- 49.2

0828 英国CIPS服务业PMI 9月 -- 51.1

0830 英国GDP(较前季) 第二季终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.7%

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.6%

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- -0.2%

(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

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